Телефонные мошенники убедили петербургского пенсионера расстаться с 6 млн рублей

В Московском районе Петербурга пенсионеру в течение месяца названивали мошенники и убеждали в необходимости перевести средства на безопасный счет. В результате мужчина поверил злоумышленникам и остался без шести миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 26 марта, в полицию обратился 75-летний пенсионер, который сообщил, что с 15 декабря 2022 года по 18 января 2023 ему на телефон неоднократно звонили неизвестные, которые убедили его перевести деньги через банкоматы на указанные счета.

Сумма ущерба составила шесть миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правопорядка ищут преступников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе пожилая женщина потеряла 4,5 миллиона рублей, желая подзаработать на криптовалюте.