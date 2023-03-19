Петербургская пенсионерка решила подзаработать на криптовалюте и лишилась более 4,5 млн рублей

В Адмиралтейском районе с пенсионеркой связался мошенник, которой предложил женщине вложиться в “крипту”, дабы подзаработать на беспечную старость. В результате петербурженка лишилась весьма крупной суммы денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 марта в 12:40 в полицию обратилась проживающая в доме на набережной реки Фонтанки пенсионерка, 1955 года рождения. Женщина рассказала, что 7 декабря прошлого года ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился брокером.

Незнакомец предложил заявительнице под предлогом пассивного дохода на криптовалютном рынке перевести на несколько счетов деньги. В результате горожанка перевела 4 510 440 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе пенсионерка хотела подзаработать на инвестициях, но нарвалась на аферистов и осталась без 6 759 309 рублей.