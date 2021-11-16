Власти опровергли отказ от строительства магистрали между Петербургом и Москвой

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой не собираются отменять. Об этом 16 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением», — заявил премьер. Он отметил, что проект будет реализован в несколько этапов. Первым из них станет создание железнодорожных входов и выходов из городов, после чего запустят основной ход.

Напомним, ранее появилась информация о переносе сроков строительства ВСМ или сворачивании проекта, чья стоимость составляет 1,4-1,7 трлн руб.