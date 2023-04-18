Для пешеходов и автомобилей: будущие жители намыва Васильевского острова возмущены городскими планами на набережную

Глава Василеостровского района Михаил Соболев считает решение социальных проблем намыва одним из приоритетных направлений в своей работе. Однако пока власти пытаются решить один вопросов, местные жители сталкиваются с очередным ущемлением их прав.

Проблемы намыва Васильевского острова бросаются в глаза как обычным жителям, так и руководству города. Но даже заметив слабые места, чиновники далеко не всегда могут как-то исправить сложившуюся ситуацию.

— Решение социальных вопросов – одна из основных задач, наиболее приоритетных для меня в работе, — отметил глава Василеостровского района Михаил Соболев. - Я считаю, что не надо дожидаться проблемных ситуаций, нужно работать на опережение. В нашем случае они, как правило, напрямую связаны с темой намывных территорий. Это глобальный вопрос, который можно разделить на две части. Первая – уже построенные дома на южном намыве. Сразу после заселения от новоселов пошел поток жалоб, что нет дорог, поликлиник, школ, магазинов и так далее. Вторая – северный намыв, где только планируется застройка после его появления. Чтобы не допустить дисбаланса на новых территориях, правительство Петербурга учло уроки южного намыва. В первую очередь речь идет о так называемом социальном обременении. Застройщик за свой счет строит здания и передает их в собственность на баланс города. Далее они распределяются под социально важные объекты – детские сады, школы, поликлиники и так далее. У застройщиков, которые сейчас работают в районе, есть социальные обязательства. Правительство города нас в этом вопросе полностью поддерживает. Как пример – на намывных территориях пока не построено ни одной поликлиники. И мы прекрасно понимаем, что полноценное новое учреждение здравоохранения за год-полтора здесь не появится, это длительный процесс. Уже сейчас понятно, что нагрузка ляжет на Городскую поликлинику №4 на Наличной улице, а полноценное поликлиническое отделение на 800 посещений в смену будет построено к концу 2025 года.

Вот только социальные обязательства девелоперов порой интересуют горожан меньше, чем картинки рекламных буклетов, которые и подтолкнули их сделать покупку на намыве Васильевского острова. Сейчас соцсети раскалены от очередного столкновения ожиданий и реальности. «Группа ЛСР» обещала на южной части намыва создать для жителей возводимого ею ЖК «Морская набережная» благоустроенную пешеходную зону. Но чем выше построенные здания, тем ниже шансы, что берег Финского залива отдадут исключительно под прогулки парочек и детей. Сейчас всё говорит о том, что здесь проложат автомобильную дорогу. Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга выдал задание на подготовку проекта планировки для участка трассы. Девелопер от проблемы дистанцируется, уверяя, что вопросы городской транспортной инфраструктуры вне его компетенции. Для собственников, решившихся на покупку исключительно из-за отсутствия гула городского транспорта под окном, такое решение вызывает плохо скрываемое раздражение.

— Возникает вопрос: если изначально всё было не точно по поводу полностью пешеходной набережной и были разногласия с городскими властями, то зачем компания ЛСР так уверенно нас покупателей убеждала, что будет набережная без дороги? – спрашивает один из возмущённых. — Мы поверили и в итоге купили квартиру, уникальная набережная — это был решающий фактор в пользу покупки. Если бы менеджеры продаж изначально описывали ситуацию, говоря правду о том, что дорога всё-таки может быть, но под вопросом, то мы бы не стали покупать, так же, как и многие другие.

Так что у руководства Василеостровского района на глазах растёт очередная точка напряжения. На намыве ещё никто не забыл прошлогодний скандал, когда девелопер забрал дикий пляж под застройку, лишив местных жителей единственной рекреационной зоны.

Сложности Васильевского острова связаны с отсутствием комплексного планирования. Огромные участки искусственной суши были отданы нескольким застройщикам на разных условиях, и теперь власти пытаются получившееся хоть как-то ушить это лоскутное одеяло, но проблем слишком много. На этом фоне совершенно иначе выглядят грядущие планы компании Zinger Development по возведению намыва недалеко от «Лахта Центра». Один девелопер, один участок, выдержанный в одном стиле концепт, предусматривающий всю социальную «начинку». На кону целый городок посреди воды. «Залив островов» – инвестиционный проект создания искусственного острова с последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимостью. Из 5,2 млн кв. м общей площади строительства существенную часть займут именно социальные объекты.Здесь появятся 4 школы на 7693 учеников, 12 детских садов на 3911 детей, 3 комплекса здравоохранения на 1688 посещений в день. Более 40 тыс. кв. м будут отданы под спорт, а более 35 тыс. кв. м – под учреждения культуры. Позаботившись о будущих жителях ещё на уровне проекта, девелопер вполне обоснованно рассчитывает на их лояльность, ведь повода рвать и метать из-за дороги, проложенной по пешеходной зоне или поликлиники, которую непонятно когда построят, у них не будет.