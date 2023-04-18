В Домодедово до конца года построят центр обработки данных

В московском аэропорту Домодедово появится центр обработки данных «Пахра». Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. Владельцем объекта является компания VK, а за работами следит Главгосстройнадзор Московской области.

В Домодедово до конца четвертого квартала текущего года достроят центр обработки данных «Пахра», принадлежащий компании VK. Площадь высокотехнологичного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. На объекте в настоящее время работают 44 специалиста, которые монтируют наземную часть центра. Об этом сообщает телеканал 360.

Отмечается, что соглашение о строительстве центра обработки данных в Домодедово было подписано на ПМЭФ в 2021 году. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест. В настоящее время компания VK владеет такими социальными сетями, как «Одноклассники», «ВКонтакте», а также площадками Дзен и Mail.ru.