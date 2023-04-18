Совет директоров выбрал нового генерального директора АО «Адмиралтейские верфи»

В Петербурге выбрали нового генерального директора АО «Адмиралтейские верфи». Им стал сотрудник, который проработал на предприятии 30 лет. Под его руководством построили десятки кораблей и судов, специальные технические средства.

Совет директоров Общества утвердил на должность нового генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрея Веселова. Документ о его назначении был подписан во вторник, 18 апреля. Об этом сообщает МК в Питере.

Отметим, что Веселов до своего нового назначения проработал на предприятии 30 лет. За это время он успел зарекомендовать себя как высококвалифицированный специалист, опытный организатор производства и требовательный руководитель.

Кроме того, предприятие при его непосредственном участии занимается реализацией Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Также реализуется строительство новых участков, которые впоследствии войдут в состав современного комплекса неатомного подводного кораблестроения.