На северо-востоке Петербурга образовалась лужа размером с небольшое озеро

Жители Красногвардейского района жалуются на гигантскую лужу недалеко от станции метро «Ладожская». Гневный пост они выложили 12 ноября в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Происходит кошмарная ситуация на Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге. Лужа, как Лохнесское чудовище, поглощает наши машины», – написала одна из местных жительниц.

В комментариях однако отметили, что лужу при желании можно легко объехать. Также на улице уже была замечена бригада дорожных рабочих.