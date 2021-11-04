Между Петербургом и Москвой в результате ДТП погибли три человека

На трассе М10 между Петербургом и Москвой произошло серьезное ДТП, унесшее жизни троих человек. Об этом 4 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Страшная авария произошла в районе поселка Мясной Бор. Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу, где сошлась в лобовом столкновении с грузовиком. В результате столкновения легковая машина загорелась. Внутри в момент ДТП кроме водителя находились два пассажиры — все они погибли на месте.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются дорожной полицией.