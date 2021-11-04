Трамваи встали на юге Петербурга из-за перевернувшихся на путях «Жигулей»

В Невском районе Петербурга на трамвайных путях перевернулся автомобиль «ВАЗ» и приостановил движение трамваев. Об этом 4 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

ДТП произошло на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана около пяти часов вечера. «Жигули» перевернулись и остались лежать на трамвайный путях колесами вверх. На место экстренно прибыли медики, дорожная полиция и экстренные службы. Трамваи маршрутов 7, 23, 39 отправили в объезд места аварии.