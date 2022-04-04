В тоннеле дамбы на КАД ограничат движение с 4 по 8 апреля

Временное ограничение движение транспорта вводится с 4 по 8 апреля на Невском транспортном отсеке, внутреннем кольце КАД. Как сообщает Дирекция КЗС в своем телеграм-канале, ограничения по полосам сделают из-за ремонтно-восстановительных работ.

Отмечается, что также возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Водителям обещают, что это будет не долго - по регламенту ожидание составит не более 7-10 минут.

Автомобилистов попросили следить за сообщениями на информационных табло, знаками и ограждениями, а также дорожной разметкой.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что 4-балльными пробками начался понедельник в Петербурге. Такая обстановка, скорее всего, будет и днем.