Петербуржцев попросили не ездить на велосипеде по дамбе

Петербургских велосипедистов попросили не ездить по дамбе. Соответствующий пост появился в телеграм-канале Дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Автодорога КЗС входит в состав КАД, то есть является трассой, где перемещение на велосипедах не разрешено. В Дирекции подчеркнули, что на таком транспорте по САД КЗС ездить смертельно опасно. По правой полосе автомагистрали ездят грузовики и создают вихревые потоки. Человек на велосипеде может из-за них упасть. Также на большой скорости водитель может просто не заметить человека на двухколесном транспорте.

По дамбе также нельзя гулять пешком, кататься на мопедах и ходить с питомцами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что движение по дамбе ограничат на месяц из-за ремонта. Ограничения будут введены на участках внешнего и внутреннего кольца 120км+344м — 120км+608м.