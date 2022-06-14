Движение по дамбе ограничат на месяц из-за ремонта

Движение по петербургской дамбе будет временно ограничено на период ремонта. Как сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений, ограничения будут введены на участках внешнего и внутреннего кольца 120км+344м — 120км+608м.

Уточняется, что с 4 июня на дамбе ремонтируют плиты разделительной полосы автодорожного моста В-2. Как ожидается, работы завершатся в середине июля.

В дирекции КЗС напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, а также попросили заранее перестраиваться на свободные полосы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение в тоннеле петербургской дамбы ограничивали на время ремонта.