В Петербурге до 30 октября перекрыто движение на нескольких участках дамбы

В Петербурге перекроют движение на дамбе, входящей в состав Кольцевой автодороги Северной столицы. Движение будет недоступно с 24 по 30 октября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС), с понедельника, 24 октября, по воскресенье, 30 октября, движение будет перекрыто на внутреннем кольце КАД с Невской стороны. Закроют участок на правой полосе 138-139-го километра, также водители не смогут проехать по левой полосе на участке 118-119-го километра.

Однако это не все ограничения. С 24 октября станет недоступно движение по правой и средней полосам на 125-124-м километрах внешнего кольца КАД с Финской стороны. Также до 30 октября водители не смогут проехать по левой полосе на 118-119-м километрах

В пресс-службе призвали водителей быть осторожными во время движения по дамбе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Фрунзенском районе Петербурга будут перекрыто движение для общественного транспорта по нескольким улицам в связи с организацией велопробега “Велокупчино”.