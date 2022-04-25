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До 29 апреля ограничили движение в тоннеле петербургской дамбы

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© Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

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С 25 по 29 апреля из-за ремонтных работ введут временные ограничения движения транспорта на дамбе. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

На внутреннем кольце КАД в Невском транспортном отсеке ограничат движение транспорта по полосам. Полностью перекрывать въезд для ввода и вывода подъемной техники будут на семь-десять минут.

Автомобилистов будут информировать об ограничениях с помощью табло, знаков ограждения и дорожной разметки. Водителей просят быть внимательнее для избежания происшествий.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что к 2023 году в Петербурге расширят зону платной парковки. Сейчас платная парковка задействована на 99 улицах Центрального района города, где оборудовали более восьми тыся парковочных мест.

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