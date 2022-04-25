К 2023 году в Петербурге расширят зону платной парковки

В Петербурге запустили поэтапное расширение зны платных парковок в связи с высоким уровнем автомобилизации местных жителей. Сейчас платная парковка задействована на 99 улицах Центрального района города, где оборудовали более восьми тыся парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба городского

Центральный и Адмиралтейский районы в этом году полностью охватит зона платной парковки, а в 2023 году Выборгском и Петроградском районах.

Платную парковку разделят на 23 зоны, что учитывает границы муниципальных образований города. К концу 2022 года общая площадь платных парковок достигнет почти 28 тысяч и будет включать в себя 364 улицы.

Ранее Neva.Today писала о том, что в Петербурге предложили открыть игорную зону.