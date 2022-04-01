В Петербурге начала работать новая транспортная модель, рассказываем об изменениях

С 1 апреля в Петербурге вступил в силу первый этап транспортной модели. Главные изменения заключаются в новых автобусах и инфраструктуре под них, изменения маршрутов и уход от оплаты наличными. Об этом сообщает Neva.Today.

На улицы города с утра вышли 864 новых автобуса, которые оборудованы средствами видеофиксации - съемка ведется как в салоне автобуса, так и снаружи. Эта мера поможет обезопасить петербуржцев от хулиганов, извращенцев и карманников в общественном транспорте.

С июня этого года во время второго этапа транспортной реформы появится еще 693 новых автобуса, а к третьему этапу еще 1244.

Для петербуржцев важно, что с 1 апреля внесены коррективы в старые маршруты. Так, с 1 апреля в Северной столице появится 24 новых маршрута, 22 изменят, а еще от трех отказались - №№ 306А, 314, 51.

Кроме того, постепенно отказываться решили и от оплаты наличными в общественном транспорте. Теперь водителям автобусов не придется тратить усилия и подвергать жизни петербуржцев опасности из-за поисков мелочи. В транспорте оплатить проезд теперь можно банковской картой, "Подорожником", льготным электронным билетом или разовым QR-билетом. Пока что это распространяется не на все маршруты, где-то оставили оплату проезда наличными.

Также с 1 апреля начал действовать пересадочный тариф "60" минут. После единичной оплаты в любом из наземных транспортов петербуржцы в течение часа могут совершать неограниченное количество поездок.