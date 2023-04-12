  • 12 Апрель 2023
USD 13.04.2023 82.0934 +-0.0865
USD ММВБ 17:38 82.1830  
EUR 13.04.2023 89.7599 +0.0328
EUR ММВБ 17:38 90.3560  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Поляков рассказал депутатам Заксобрания, как работает общественный транспорт в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В ходе первого совместного заседания, на котором присутствовали постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, а также постоянная комиссия по транспорту и транспортной инфраструктуре Заксобрания депутатам рассказали о работе петербургского транспорта.

Так, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил, что за прошлый год комитет по транспорту внес более тысячу изменений в работу автобусной маршрутной сети города. При этом большинство нововведении были реализованы по просьбам граждан.

В частности, речь дет о корректировке трасс маршрутов. Известно, что общая длина маршрутной сети за 2022 год выросла на 800 километров. Также были сокращены  интервалы движения за счет увеличения подвижного состава и количества остановок.

Поляков отметил, что сеййчас корректировка маршрутов продолжается. Например, в Московском районе по итогам рассмотрения обращений граждан и депутатов ЗакСа, планируют запустить два новых маршрута, один из которых проложат до Авиагородка через Космонавтов. Также в текущем году специалисты улучшат частоту  движения транспорта, которая зависит от пробок и числа полос для движения.

Поляков напомнил, что  автобусы в городе сейчас оснащены всеми необходимыми системами информирования, безопасности, а также  климатическим оборудованием. Так, на сегодняшний день 80 % транспортного парка снабдили системами климат-контроля. Примечательно, что до внедрения Новой модели транспортного обслуживания показатель не достигал и 40 %.

По итогам встречи глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексей Цивилев заключил, что, несмотря на проблемы, ситуация с общественным транспортом в городе изменилась к лучшему.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 29 апреля в Петербурге появится новый автобусный маршрут "Санкт-Петербург-Симферополь". 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram