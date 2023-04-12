Поляков рассказал депутатам Заксобрания, как работает общественный транспорт в Петербурге

В ходе первого совместного заседания, на котором присутствовали постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, а также постоянная комиссия по транспорту и транспортной инфраструктуре Заксобрания депутатам рассказали о работе петербургского транспорта.

Так, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил, что за прошлый год комитет по транспорту внес более тысячу изменений в работу автобусной маршрутной сети города. При этом большинство нововведении были реализованы по просьбам граждан.

В частности, речь дет о корректировке трасс маршрутов. Известно, что общая длина маршрутной сети за 2022 год выросла на 800 километров. Также были сокращены интервалы движения за счет увеличения подвижного состава и количества остановок.

Поляков отметил, что сеййчас корректировка маршрутов продолжается. Например, в Московском районе по итогам рассмотрения обращений граждан и депутатов ЗакСа, планируют запустить два новых маршрута, один из которых проложат до Авиагородка через Космонавтов. Также в текущем году специалисты улучшат частоту движения транспорта, которая зависит от пробок и числа полос для движения.

Поляков напомнил, что автобусы в городе сейчас оснащены всеми необходимыми системами информирования, безопасности, а также климатическим оборудованием. Так, на сегодняшний день 80 % транспортного парка снабдили системами климат-контроля. Примечательно, что до внедрения Новой модели транспортного обслуживания показатель не достигал и 40 %.

По итогам встречи глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексей Цивилев заключил, что, несмотря на проблемы, ситуация с общественным транспортом в городе изменилась к лучшему.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 29 апреля в Петербурге появится новый автобусный маршрут "Санкт-Петербург-Симферополь".