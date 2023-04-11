В Петербурге запустили автобусы до Крыма

Жители Санкт-Петербурга с 29 апреля получат возможность на автобусе добраться до Симферополя. Рейсы будут производиться каждую неделю рано утром по субботам. В Симферополь автобусы прибудут на следующий вечер.

Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал, что с 29 апреля появится новый автобусный маршрут «Санкт-Петербург-Симферополь». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Поляков отметил, что рейсы будут производиться каждую неделю по субботам в 7 утра с автобусного вокзала Петербурга. В Симферополь пассажиры прибудут на следующий день, в 9 вечера.

Также с 28 апреля запустят движение по маршруту «Санкт-Петербург – Геленджик».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Комитет по транспорту Петербурга объявил об изменении маршрутов наземного общественного транспорта, следующих через Петровский проспект, который будет закрыт с 6 апреля 2023 года до 3 августа 2024 года.