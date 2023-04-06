Маршруты автобусов № 14 и № 227 изменены из-за закрытия Петровского проспекта до 3 августа 2024 года

Комитет по транспорту Петербурга объявил об изменении маршрутов наземного общественного транспорта, следующих через Петровский проспект, который будет закрыт с 6 апреля 2023 года до 3 августа 2024 года.

На участке от Петровской площади до Ремесленной улицы будут проходить дорожные работы по прокладке инженерных сетей. Движение транспорта на участке будет закрыто на весь период работ.

В связи с этим Комитет по транспорту внес изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 14, 227.

Транспорт будет следовать от конечной остановки «Крестовский остров» по действующим трассам до Спортивной улицы, далее по Спортивной улице, Лазаревскому мосту, Пионерской и Новоладожской улицам, улице Красного Курсанта и далее по действующим трассам до конечных остановок «Метро «Выборгская» и «Арцеуловская аллея». В обратном направлении автобусы проследуют по действующим трассам.

Для движения автомобилистов предусмотрели объездные пути по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Спортивной улице, Лазаревскому мосту, Пионерской и Новоладожской улицам.