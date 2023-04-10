В Смольном подвели итоги развития сферы общественного транспорта в 2022 году

В Санкт-Петербурге на совещании губернатора с членами правительства были представлены итоги развития сферы промышленности и транспорта за прошедший, 2022, год.

Результатами транспортного блока Северной столицы в 2022 году стал переходом на Новую модель транспортного обслуживания. Также в регионе стартовала масштабная программа по обновлению подвижного состава, произошло расширение зоны платной парковки и повышение безопасности дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Он рассказал, что Петербург укрепил свою позицию в качестве крупнейшего промышленного центра РФ. Положительную тенденцию продемонстрировали металлургическая, фармакологическая, пищевая отрасли. Также рост показателей отмечен в сегменте легкой промышленности и других отраслях.

Президент РФ Владимир Путин также отметил стабильные показатели экономики, которые были продемонстрированы несмотря на санкции. А бизнес и общество показали единство в стремлении к совместной работе.