В Петербурге разоблачили молодого контролера-самозванца, проверяющего автобусы под видом журналиста

В Петербурге задержали 16-летнего подростка, решившего устроить самовольные проверки общественного транспорта и кондукторов. Молодой человек на всякий случай приобрел себе фальшивое журналистское удостоверение, желтую жилетку проверяющего и отправился на "редакционное задание".

О новоиспеченном "ревизоре" рассказали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте". Оказалось, что школьник разъезжал на автобусах, пытаясь узнать, как осуществляется работа кондукторов и общественного транспорта в целом, пытаясь найти нарушения. На вопросы любопытных пассажиров молодой человек показывал фальшивое удостоверение журналиста и объяснял свой интерес заданием редакции.

Спустя некоторое время лжеревизор из-за своего юного возраста вызвал подозрение у кондукторов, которые обратились в полицию. Правоохранители задержали 16-летнего гражданина, сорвав с него маску поддельного проверяющего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Новой модели транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге исполнился ровно год, в связи с чем были подведены ее основные итоги.