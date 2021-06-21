КСП выявила множество нарушений в работе Комитета по природопользованию

В Петербурге выявили множество нарушений в деятельности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Проверку провели сотрудники контрольно-счетной палаты. Их вниманию были представлены периоды 2018,2019 и 2020 годов. Об этом сообщается на сайте КСП.

В ходе проверок было выявлено 502 нарушения на сумму в 53 миллиона рублей. В частности, в 2018 году была завышена на 1,8 миллионов субсидия ГУП “Экострой”. Также комитет оплатил труд работников в размере 2,9 миллионов, однако в обслуживании гидротехнических сооружений указанные люди не были задействованы.

В результате обо всех нарушениях КСП доложило в соответствующие органы. Документы направили губернатору города Александру Беглову и руководителю региональной налоговой службы. К тому же, отчеты получил председатель ЗакСа и прокурор Петербурга.