Сергей Лазарев, исполнительный директор АО «КСП Красносельского района», сообщил, что получив акт проверки от Ропотребнадзора, были обнаружены нарушения. Теперь «КСП Красносельский» будет решать вопрос с ведомством уже в суде.
"Была нарушена процедура приостановки. Поэтому в дальнейшем приостановить работу комбината будет невозможно. Сегодня получили акт о проверке. В нем есть незначительные нарушения», — сообщил Лазарев. Также он отметил, что результаты проверки будут обжаловаться в суде, так как в действиях Роспотребнадзора было выявлено много нарушений.
«Будем дальше работать, чтобы с нас сняли все ограничительные действия", — подчеркнул исполнительный директор предприятия.
Ранее сотрудники «КСП Красносельский» сообщали журналистам, что Роспотребнадзор оказывает большое давление на предприятие. Поэтому коллектив попросил помощи у СМИ, так как происходит рейдерский захват комбината.
«КСП Красносельский» будет обжаловать действия Роспотребнадзора в суде
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- В квартирах Петербурга установят максимально возможное количество питомцев
- В Петербурге могут появиться 15 новых супермаркетов «Светофор»
- С 26 апреля в Петербурге установят противопожарный режим
- В УЕФА подтвердили перенос матчей из Дублина в Петербург
- В Петербурге открылся Пансион воспитанниц Следственного Комитета и Культурного центра
Организация получила акт проверки ведомства, где обнаружила много нарушений.
Сергей Лазарев, исполнительный директор АО «КСП Красносельского района», сообщил, что получив акт проверки от Ропотребнадзора, были обнаружены нарушения. Теперь «КСП Красносельский» будет решать вопрос с ведомством уже в суде.
Все новости рубрики
- Архитектор призывает строить дамбу в Петербурге для избегания дальнейшего наводненияСвятослав Гайкович спрогнозировал затопление города через 100 лет и предложил «отрезать» Петербург от Балтийского моря.
- Режиссера, обвиняемого в педофилии, отправили в следственный изоляторОбвиняемый признался в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.
- У генерала ФСБ и семьи экс-главы ФСО собираются конфисковать все имущество«Разорить» их пытается Генеральная прокуратура на общую сумму 33 млрд рублей.
- В Петербурге 9 мая в 22 часа произведут праздничный салютОколо 30 холостых залпов произведут 12 артиллерийских орудий военными из Михайловской артиллерийской академии.
- Петербурженка получила штраф за незаконное застекление балконаПо решению суда женщина обязана выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
- 21 апреля 2021, 13:30
- В Комитете по транспорту Петербурга собираются улучшить экологию с помощью новых автобусовПри переходе к новой транспортной модели планируется приобрести до 2700 новых автобусов на газомоторном топливе.
- 21 апреля 2021, 19:15
- На трассе «Кола» КамАЗ врезался в несколько машинАвария произошла на 19-м километре трассы из-за отказа тормозов у фуры.
|
следующая
- Спасателям, участвовавшим в тушении «Невской мануфактуры», вручили наградыИх получили лейтенант внутренней службы Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.
- В Петербурге отменили концерт в честь 1 мая на Дворцовой площадиПричиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки в городе.
- Петербургский архитектор предложил отделиться от Балтийского моряВ связи с поднимающимся уровнем Мирового океана специалист считает необходимым устье Невы убрать в тоннель и отрезать Петербург от Балтийского моря.
- В Петербурге Роспотребнадзор отказал в создании дежурных групп на майские праздникиВ связи с этим детские сады будут работать в штатном режиме с 4 по 7 мая в отличие от других регионов России.
- В 2021 году в Петербурге поймали 127 рыбаков-нелегаловВ общей сложности нарушителей оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Из городского бюджета выделят субсидии на газификацию дач в ЛенобластиПод программу попадут дачи, более половины владельцев которых являются жителями Петербурга.
- На Дворцовую площадь можно попасть только по билетам в ЭрмитажТерритория площади ограждена спецтехникой и автобусами.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.