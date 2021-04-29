«КСП Красносельский» будет обжаловать действия Роспотребнадзора в суде

Сергей Лазарев, исполнительный директор АО «КСП Красносельского района», сообщил, что получив акт проверки от Ропотребнадзора, были обнаружены нарушения. Теперь «КСП Красносельский» будет решать вопрос с ведомством уже в суде.

"Была нарушена процедура приостановки. Поэтому в дальнейшем приостановить работу комбината будет невозможно. Сегодня получили акт о проверке. В нем есть незначительные нарушения», — сообщил Лазарев. Также он отметил, что результаты проверки будут обжаловаться в суде, так как в действиях Роспотребнадзора было выявлено много нарушений.

«Будем дальше работать, чтобы с нас сняли все ограничительные действия", — подчеркнул исполнительный директор предприятия.

Ранее сотрудники «КСП Красносельский» сообщали журналистам, что Роспотребнадзор оказывает большое давление на предприятие. Поэтому коллектив попросил помощи у СМИ, так как происходит рейдерский захват комбината.