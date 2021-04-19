В Фонде капремонта заявили, что большие суммы премий сотрудникам не являются нарушениями

В Петербурге закончилась проверка КСП отчетной документации Фонда капремонта. В результате анализа отчетов Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений, однако гендиректор фонда опротестовал такой решение комиссии. Об этом сообщает сам Петр Погребняк, генеральный директор Фонда капремонта Петербурга.

Так, Погребняк и Роман Канивцов, первый заместитель председателя Жилищного комитета отметили, что средства из бюджета, выделенные на премирование работников не могут являться нарушениями.

«Это не деньги, дополнительно взятые откуда-то, они взяты из выделенных средств. В Фонде работают в основном инженерно-технические специалисты - люди высокой квалификации, средняя зарплата - 69,8 тысяч рублей, что сопоставимо со средней зарплатой в строительной отрасли», - считает Погребняк.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об аудите КСП в отношении Фонда, который завершился 8 апреля.