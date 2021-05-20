КСП выявила 115 нарушений при «ковидных» выплатах медикам

В Петербурге Контрольно-счетная палата проверила выплаты медицинским работникам, пострадавшим от коронавируса за 2020 год. В результате проверки было выявлено 115 нарушений на сумму в 219,9 миллионов. Об этом сообщается на сайте КСП в отчете органа финансового контроля по Санкт-Петербургу.

«Это повлекли излишние расходы бюджетных средств в общей сумме 70,7 млн рублей, в основном, за счет неправомерного осуществления выплат стимулирующего характера трем учреждениями здравоохранения, подведомственными Комитету по здравоохранению», - отмечают в ведомстве.

Помимо нарушений в «ковидных» выплатах заметили 19 случаев неисполнения налогового кодекса. В связи с этим медицинским работникам не доплатили 5, 4 миллиона.