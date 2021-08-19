После проверки КСП обнаружила в Красном Селе бюджетные нарушения на 42 млн рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обнаружила в Красном Селе 289 бюжетных нарушений на общую сумму 42 миллиона рублей.

Отметим, что проверка проходил с 13 мая по 25 июня во главе с аудитором КСП Юрием Шутовым. Большая часть нарушений была связана со сферой муниципальных закупок. Администрация приняла и оплатила товары, которые не соответствовали контрактам. Из-за этого был нанесен ущерб в размере 10,9 млн рублей.

Кроме того, 3,2 млн рублей было потеряно из-за нарушений при определении начальных цен контрактов. Также был нарушен порядок формирования контрактной службы.