Петербуржец выплатил миллион рублей за алименты

В Петербурге приставы заставили выплатить алименты и долги мужчину, который пытался покинуть пределы России. 48-летний отец подписал соглашение с матерью ребенка о ежемесячных алиментах в размере 150 тысяч рублей, однако выплачивать деньги не спешил. В результате долг мужчины достиг одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

В результате неуплат приставы описали счета неплательщика. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности, но ничего не помогло заставить оплатить счета. Долг был выплачен единовременно только тогда, когда отец решил выехать из страны, но приставы запретили ему покидать пределы России.