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Петербуржцам рассказали, как правильно взыскать алименты

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© Фото: Baltphoto

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Развод с бывшим супругом дело не всегда легкое, ведь иногда причиной развода могут стать довольно деликатные и сложные темы. О том, как получить алименты и какие действия предпринимать, если их перестали выплачивать, рассказала юрист Анастасия Прокопова. 

Как сообщает Mash city, есть два способа получения алиментов: по решению суда или при алиментном соглашении между родителями. 

Прокопова считает, что если партнеры могут договориться о размере алиментов и порядке их выплаты, то лучше заключать алиментное соглашение. Документ также необходимо заверить в нотариусе. Минимальный размер финансовой помощи должен быть не ниже того, который бы назначил суд. 

Однако если у партнеров есть споры по поводу суммы и порядку выплат, то им стоит обратиться в суд по месту жительства ответчика. Судебный приказ выдается для взыскания алиментов в проценте от заработка в течение пяти дней. 

Юрист отметила, что такой срок связан с обязанностью выплачивать алименты на основании родства. 

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