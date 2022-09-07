Петербуржцам рассказали, как правильно взыскать алименты

Развод с бывшим супругом дело не всегда легкое, ведь иногда причиной развода могут стать довольно деликатные и сложные темы. О том, как получить алименты и какие действия предпринимать, если их перестали выплачивать, рассказала юрист Анастасия Прокопова.

Как сообщает Mash city, есть два способа получения алиментов: по решению суда или при алиментном соглашении между родителями.

Прокопова считает, что если партнеры могут договориться о размере алиментов и порядке их выплаты, то лучше заключать алиментное соглашение. Документ также необходимо заверить в нотариусе. Минимальный размер финансовой помощи должен быть не ниже того, который бы назначил суд.

Однако если у партнеров есть споры по поводу суммы и порядку выплат, то им стоит обратиться в суд по месту жительства ответчика. Судебный приказ выдается для взыскания алиментов в проценте от заработка в течение пяти дней.

Юрист отметила, что такой срок связан с обязанностью выплачивать алименты на основании родства.