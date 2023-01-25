Трое петербуржцев получили штраф за подделанные прописки своих детей

Трое петербуржцев желая отдать детей на поступление в первый класс гимназии, решили подделать документы. Теперь каждый из них будет обязан выплатить штраф.

Мировой судья вынес приговор троим петербуржцам, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Согласно материалам суда, все трое приложили копии поддельных свидетельств о регистрации во время подачи заявлений о зачислении их детей в первый класс гимназии.

Родители были признаны судом виновными и каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что юрист рассказала петербуржцам, как правильно взыскать алименты. Также специалист напомнила, что есть два способа получения алиментов: по решению суда или при алиментном соглашении между родителями.