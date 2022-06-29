Петербуржец через суд добился внесения в паспорт данных о детях, погибших при пожаре в "Зимней вишне"

Петербуржец обратился в суд после отказа МВД внести в его паспорт сведения о детях, которые погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", потому что на момент смерти они не достигли возраста 14 лет. Петроградский районный суд встал на сторону истца.

Житель Северной столицы по достижению 45 лет начал процесс смены паспорта. В заявлении в отдел по вопросам миграции УМВД по Петроградскому району он приложил три свидетельства о рождении детей. Двое старших погибли при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году. Третий наследник родился в 2020.

Однако в паспорт сведения о погибших детях внесены не были. Петербуржца это не устроило и он на словах попросил внести данные, но получил отказ по причине " нецелесообразности" данной информации в документе.

После этого горожанин подал заявление в Петроградский районный суд, требованием истца было признание отказа ОМВ незаконным и внести данные о детях в паспорт, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В районом суде требования остца признали в соответствии с пунктом 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации - в документ могут быть внесены сведения о детях, не достигших 14-летнего возраста. Также, ответчик не предоставил доказательств о законности отказа.

Петроградский районный суд признал отказ незаконным. Отдел по вопросам миграции обязали внести данные данных о погибших детях в документ в течение десяти дней после вступления судебного решения в законную силу.

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