Отцы-одиночки через суд смогут требовать алименты от жен

На заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей на очередном заседании поддержали законопроект о внесении в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Об этом сообщает Mash City.

Изменения в законопроекты были направлены на то, чтобы отцы, которые заботятся о ребенке в течение трех лет с его рождения, могли в судебном порядке запросить алименты у супруги или бывшей супруги.

На заседании выступил один из авторов проекта, член Архангельского областного Собрания депутатов Георгий Губанов. По его словам, идея о законодательной инициативе появилась после общения с россиянами. К нему обратился один отец, который спросил о том, какие социальные льготы положены молодым отцам. Он отметил, что это несправедливо, что право требовать алименты через суд имеет право только жена. Члены комитета поддержали законопроект в первом чтении. Теперь документ будут дорабатывать, чтобы он прошел второе чтение.