Полиция помогла найти потерявшегося ребенка в Петербурге

В Невском районе Петербурга полицейские нашли восьмилетнюю девочку, которая потерялась во время прогулки. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка.

А пятилетнему петербуржцу судебные приставы помогли стать миллионером. Как пишет «МК в Питере», с его отца взыскали два миллиона рублей задолженности по алиментам.

История с потерявшейся восьмилетней девочкой закончилась благополучно. В её поисках приняла участие кинологическая собака, благодаря чем ребенка удалось оперативно обнаружить.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что её нашли в пяти километрах от места исчезновения на берегу реки Оккервиль. Противоправных действий в отношении ребенка за время поисков не совершалось.