За июнь в Петербурге пропало 49 детей

В июне в полицию ежедневно поступали сообщения о без вести пропавших несовершеннолетних детях. Заявления подавали обеспокоенные родители, опекуны и воспитатели.

Как рассказала Neva.Today, всего за первый летний месяц дом покинули и не вернулись минимум 49 детей. Большинство из пропавших мальчики — 27 человек. Среди пропавших девочек числилось 22 человека. В некоторых случаях все заканчивалось благополучно, и дети находились сразу, в день пропажи. Но кого-то ждут до сих пор.

Зачастую подобные ситуации случались с трудными подростками, чаще всего это были воспитанники интернатов.

К сожалению, не всегда пропавших удавалось найти живыми. В конце июня, случилось трагическое происшествие на пляже “Дубки” в Сестрорецке. Тогда в воде пропал ребенок. Мальчика до последнего искали, в надежде, что он выйдет на берег живым. Но через какое-то время в Финском заливе было найдено его бездыханное тело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в период с 1 января по 25 мая в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 222 заявки на поиск несовершеннолетних.