222 ребенка искали в Петербурге с начала года

Петербургский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в период с 1 января по 25 мая получил 222 заявки на поиск несовершеннолетних. Как пишет Neva.Today, большинство из них вскоре удалось найти живыми и здоровыми.

197 заявок в итоге были закрыты со статусом «Найден, жив». Погиб один ребенок. Произошедшие несчастный случай, как это нередко бывает, был связан с водой.

24 января 2022 года женщина отправилась на прогулку по берегу Невы в поселке Новосаратовка со своими двумя племянниками. По недосмотру тети семилетний мальчик спрыгнул с берега на лед и провалился под него. Вытащить ребенка сразу не удалось, его унесло течением примерно за минуту.

Мальчика искали неделю с ежедневными погружениями водолазов в районе его исчезновения. Затем тело обнаружили недалеко от места исчезновения. Уголовное дело следственным комитетом было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пропавших несовершеннолетних в большинстве случаев удается найти достаточно быстро. Иногда они возвращаются к родителям или опекунам сами. Поиски восьмилетнего мальчика затянулись, так как он домой идти не хотел. Несовершеннолетнего заметили неравнодушные прохожие.

17 мая в Мурино об исчезновении своего восьмилетнего сына сообщил в полицию отец. Один из прохожих совсем скоро сообщил полицейским, что похожему мальчику в алкомаркете покупала сладости пожилая пара. При этом женщина звала мальчика по имени пропавшего ребенка.

Через некоторое время пропавшего действительно обнаружили у пожилой пары. Женщина объяснила, что взяла мальчика с собой, так как он не хотел идти домой. Все закончилось благополучно, так как противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Однако попади ребенок в более опасную компанию, все могло бы закончится иначе.

В парадной на улице Радищева нашли еще одного пропавшего школьника. 14-летнего подростка сразу увезли в реанимацию из-за токсического отравления алкоголем. Это его не первый уход из дома.

Сейчас в группе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» висит семь ориентировок на несовершеннолетних. Шестилетний мальчик из города Отрадное Ленинградской области пропал в 2011 году. Информации о нем нет по сей день. Награду в полмиллиона рублей за сведения о местонахождении ребенка уже предлагал губернатор Ленинградской области.

ропавшего в 2018-м году 17-летнего подростка также по-прежнему ищут. На многих петербургских станциях метро все еще можно увидеть ориентировки с его именем. Ищет отряд и четырехлетнего мальчика. Отец ребенка забрал его у матери и увез в неизвестном направлении. Продолжаются поиски 15-летней девушки, которая не впервый раз уходит из дома.

16 и 17-летняя девушки значатся пропавшими с 2021 года. 17-летний юноша исчез в январе текущего года.

Всего в России, по данным МВД РФ, ежегодно ищут свыше 40 тысяч несовершеннолетних.