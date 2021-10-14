В Петербурге пропала девушка

Пятый день в Петербурге ищут пропавшую 23-летнюю девушку. Анастасия Пикалова вышла из дома 9 октября. В интернете она в последний раз появлялась в этот же день в 22:31. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. В полицию о пропаже сообщила мать Анастасии. Известно, что пропавшая имеет троих детей.

"Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Девушка была одета в черную кожаную куртку, черную кофту, черные штаны и белые кроссовки. С собой у нее была сумка черного цвета", — говорится в ориентировке.

Сейчас поисками занимается полиция и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по номерам 02 или 112.