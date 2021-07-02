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Путин подписал новый закон, разрешающий без суда искать пропавших людей через геолокацию

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© Фото: kremlin.ru

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Благодаря новому законопроекту, правоохранительные органы смогут быстрее найти заблудившихся петербуржцев, не дожидаясь разрешения суда на доступ к геолокации человека.

Президент России Владимир Путин подписал новый закон «Единой России», с помощью которого можно будет искать пропавших людей по геолокации без разрешения суда. Об этом стало известно «МК в Питере». Новый законопроект поможет быстрее находить заблудившихся петербуржцев, количество которых в последнее время значительно выросло.

Сообщается, что если человека не находят спустя 24 часа, значит правоохранительные органы отправляют запрос мобильным операторам, которые должны будут предоставить данные геолокации и биллинга пропавшего гражданина. Однако даже в этом случае суд необходимо уведомить об этом, иначе оператор вправе не выдавать требующую информацию.

Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» в Государственной думе, а также сенаторы Совета Федерации во главе с Валентной Матвиенко. Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн отметил, что данный закон не нарушает конституционных прав гражданина, потому что главная его цель — быстрый и оперативный поиск пропавшего человека.

Отметим, что за 2021 год в Петербургский поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 186 обращений о пропаже детей, из которых 179 нашли живыми. В мае начали часто исчезать подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Теперь в связи с новым законом правоохранительные органы смогут быстрее находить заблудившихся петербуржцев.

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