В Петербурге и области за прошлый год без вести пропали почти 70 человек

За 2022 год в Северной столице и ее окрестностях бесследно пропали почти 70 человек.

В пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" представили данные по пропавшим в прошлом году людям. Так, за 2022 год насчитывается 69 исчезнувших граждан, которых волонтеры так и не смогли отыскать.

В общем специалистами было получено и обработано более трех тысяч заявок о пропаже. Отмечается, что живыми из них удалось найти 2 545 местных жителей, при этом еще 197 человек не смогли дождаться спасателей, - их обнаружили уже погибшими.

В пресс-службе добавили, что сейчас все активнее развивается направление поисков на воде.

Кроме того, волонтеры проводят специальные лекции для родителей и детей, в ходе которых рассказывают о правилах безопасности, а в соцсетях специалисты напоминают, как нужно заботиться о близких, чтобы их можно было найти в случае пропажи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в октябре за сутки пропало девять несовершеннолетних петербуржцев. Их поисками занималась полиция.