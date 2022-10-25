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В Петербурге за сутки пропало девять подростков

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© Фото: pxhere

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В Петербурге за прошедшие сутки пропало девять несовершеннолетних подростков. Полиция приступила к поискам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 24 октября, в полицию поступило девять заявлений о пропаже несовершеннолетних подростков.

В Пушкинском районе из дома ушла 16-летняя девушка, подрабатывающая официанткой. Она ранее уходила из дома. В Петродворцовом районе из дома ушла ее ровесница, которая пропала без вести впервые. 

В Кировском районе из дома ушел 15-летний сын воспитателя. В Невском районе дом покинула 16-летняя девушка, которая нигде не обучается и не работает. 

Также в полицию написал заявление и житель Василеостровского района, который сообщил что его сын, ученик выпускного класса, не появился дома. В этом же районе пропал еще один 17-летний парень, который ночью ушел из дома.

В Пушкинском районе школу-интернат одновременно покинули две девушки 15 и 14 лет соответственно. Для старшей из них это не первый случай.

Сотрудники правопорядка приступили к поискам пропавших детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кировском районе Петербурга в ночь на четверг, 25 августа, пропала молодая женщина с ребенка. В городских пабликах появились объявления с просьбой о помощи в поисках.

 

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