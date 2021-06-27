В Петербурге и Ленобласти в июне пропали 20 детей

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала лета пропало уже более 20 детей. Об этом информируют в отряде "ЛизаАлерт". Большинство детей исчезает во время отдыха недалеко от воды.

Отряд "ЛизаАлерт", который занимается поиском пропавших детей и взрослых, сообщает, что за неполный месяц июнь им пришло более 20 заявок о пропавших детях, которые младше 12 лет, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отряд подчёркивает, что речь не о детях, которые совершили побег из дома. В основном дети потерялись на природе. Большая часть пропала у воды.

"Не все они найдены живыми", - поделились волонтёры.