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В Петербурге за июль пропало 57 детей

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В разгар лета в Петербурге увеличилось число обращений в полицию, связанных с пропажей детей и подростков. Несовершеннолетних разыскивают родители, воспитатели и опекуны.

Как пишет Neva.Today, за июль 2022 года число ушедших из дома несовершеннолетних, которые не вернулись обратно, достигло минимум 57 человек. Чаще всего пропадали девочки.

Так, за второй месяц лета пропавшими без вести числились 30 представительниц женского пола и 27 мальчиков. Стоит отметить, что многие самостоятельно возвращались домой через некоторое время, но судьба других неизвестна до сих пор.

Часто случалось так, что пропажа несовершеннолетних становится следствием ссоры с членами семьи.

Но стоит упомянуть, что сотрудники правоохранительных органов не редко сталкиваются с заявлениями воспитателей трудных подростков, которые числятся в социальных центрах. Многие из них неоднократно покидали учреждения.

Иногда несовершеннолетние теряются случайно. Чаше всего в неизвестном направлении убегают совсем маленькие дети.

Также свою активную деятельность продолжает вести плисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы попросили чиновников Смольного обратить внимание на плачевное состояние летних садов Курортного района.

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