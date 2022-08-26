В Петербурге по пути домой пропали мать с ребенком

В Кировском районе Петербурга в ночь на четверг, 25 августа, пропала молодая женщина с ребенка. В городских пабликах появились объявления с просьбой о помощи в поиках.

Родственники 23-летней Алины Крекиной рассказали, что в последний раз её и дочку видели в круглосуточном магазине на пересечении улиц Стойкости и улиц Генерала Симоняка. Там ребенку какой-то мужчина покупл мороженое и сок. Пока его личность не удалось установить, но он попал на камеры видеонаблюдения. Произошло это около 03:30, до трех часов ночи мама и дочка были у подруги.

За день до исчезновения по роковой случайности девушка потеряла свой телефон. В четверг вечером, 25 августа, в 81-й отдел полиции подали заявление о пропаже.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в разгар лета в Петербурге увеличилось число обращений в полицию, связанных с пропажей детей и подростков. Несовершеннолетних разыскивают родители, воспитатели и опекуны.