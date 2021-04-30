Петербуржцам сообщили о повышении МРОТ в 2021 году

В Петербурге подписали соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Решение было принято властями города совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, а также с Ленинградской федерацией профсоюзов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, МРОТ составит 19 190 рублей с 1 мая 2021 года, а с 1 октября повысится до 19 650 рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что повысить минимальную оплату удалось, не смотря на трудности 2020 года. На данный момент уровень МРОТ в Петербурге занимает второе место в России, уступая лишь столице – Москве.