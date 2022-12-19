Петербуржцев с Нового года ожидает повышение МРОТа и прожиточного минимума

В России правительство страны поддержало законы об увеличении размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в 2023 году.

В следующем году в Российской Федерации прожиточный минимум вырастет до 14 735 рублей. МРОТ составит 16 142 рубля. В начале года МРОТ находился на отметке до 13 890 рублей. Об этом сообщает МК в Великом Новгороде.

Проекты законов будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что решение об увеличение прожиточного минимума и МРОТа было принято на фоне высокой инфляции в 2022 году.

Кроме того, чиновник отметил, что с начала года прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии, согласно поручению президента РФ, были проиндексированы на 10 процентов.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум вырастет на 3,3 процента, а МРОТ – на 6,3 процента.