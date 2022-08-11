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Депутат Бессараб заявила, что повышение МРОТ угрожает экономике страны

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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Депутаты ЛДПР о главе с Леонидом Слуцким предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей к началу 2023 года. По их мнению, это поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Как пишет тв360, депутат Светлана Бессараб высказалась по этому поводу. По ее мнению, столь радикальное повышение МРОТ приведет к серьезным последствиям в экономике страны. Бессараб также считает, что МРОТ все равно может достигнуть 30 тысяч, но без резких скачков. Так как в последнее время данный показатель повышают достаточно быстрыми темпами. И в течении ближайших четырех-пяти лет такой рост действительно возможен.

“Люди понимают: все, что делается хорошо, делается поэтапно, пошагово. Не бывает таких эффективных решений в экономике, когда что-то повышается сразу в два раза”, — объясняет Бессараб.

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