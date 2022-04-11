Путин поручил Кабмину предложить идеи по индексации пенсий и соцвыплат

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров разработать свои предложения по повышению МРОТ и социальных выплат, в том числе и пенсий. Данное поручение значится в перечне опубликованных на сайте Кремля 11 апреля. Правительство РФ должно представить свои предложения по дополнительной индексации в срок до 20 апреля.

В поручении уточняется, что Кабмин должен разработать предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в апреле пенсионеры смогут получить крупную разовую выплату.