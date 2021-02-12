В комитете по физкультуре Петербурга предложили продать яхт-клуб на Петровской косе

В комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга возникла идея о продаже яхт-клуба на Петровской косе. С таким предложением ведомство обратилось к председателю Ленинградской Федерации профсоюзов Владимиру Дербину. Смольный хочет выкупить эту территорию за 310 млн рублей.

На данный момент яхт-клуб не имеет возможности выхода к воде. Однако на это имеет право городская Школа высшего спортивного мастерства. Цель в покупке яхт-клуба — это расширении территории, а также дальнейшая ее модернизация и развитие.

На данный момент у яхт-клуба несколько объектов недвижимости. На Петровской косе находится главное здание, а также синий ангар рядом теплым эллингом и насосная канализация.