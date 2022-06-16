«Горская» получит закрытый элитный клуб вместо кластера на 13 тысяч рабочих мест?

Губернатор Петербурга Александр Беглов от лица Смольного заключил соглашение о намерениях с командором «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимиром Любомировым и директором «Корпорации Туризм РФ» Сергеем Сухановым по проекту туристического кластера на территории бывшей промзоны «Горская». Произошло это во второй день Петербургского международного экономического форума в четверг, 16 июня.

В СМИ подчеркнули, что годом ранее на полях ПМЭФ Смольный заключил такое же соглашение о намерениях с другой компанией – девелопером «Мегалайн». В ряде источников эту компанию связывают с известным предпринимателем Евгением Пригожиным. «Мегалайн» представил проект развития «Горской», который включал в себя строительство туристического, делового, общественного и IT-комплексов на 13 тысяч рабочих мест. Общие инвестиции в проект планировались в сумме около 230 млрд рублей.

После заключения соглашения с «Мегалайном» прошел год, и теперь чиновники без публичного объяснения причин подписали соглашение о намерениях по «Горской» с другой организацией. При этом «Мегалайн» уже успел вложить в проект более 200 млн рублей, и о компенсации этих затрат речи не идет.

Соглашение с яхт-клубом оценивается скромнее – объем инвестиций не должен превысить 10 млрд рублей. Что будет построено в «Горской» за такие деньги – не объявлено. Предполагается, что там воздвигнут марину для яхт, а также клубный поселок для приближенных губернатора. По крайней мере, такая информация ранее появлялась в петербургских СМИ.

Также известно, что сам яхт-клуб, скорее всего, строительной рутиной заниматься не будет. По данным источников СМИ, скорее всего, за проект возьмется «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в котором работает зять Беглова – Павел Белов. Несмотря на то, что компания не фигурирует в официальных соглашениях, журналисты не исключают ее участия.