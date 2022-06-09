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Появление яхт-клуба в «Горской» назвали попыткой Смольного «застолбить» территорию под элитное жилье

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© Фото: Мегалайн

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На территорию бывшей промзоны «Горская» у Финского залива планируют перенести яхт-клуб вместе с Академией парусного спорта. Однако появление там «объекта спортивной инфраструктуры» может оказаться прикрытием для личных планов петербургских чиновников, сообщают СМИ.

На территорию бывшей промзоны «Горская» у Финского залива планируют перенести яхт-клуб вместе с Академией парусного спорта. Однако появление там «объекта спортивной инфраструктуры» может оказаться прикрытием для личных планов петербургских чиновников, сообщают СМИ.
 
В Северной столице насчитывается несколько десятков яхт-клубов. Подобные объекты на побережье — «лакомый кусочек» для застройщиков, которые хотят «усеять» эти земли недвижимостью. Сама схема подразумевает, что на привлекательной территории появляется яхт-клуб, который обрастает элитным жильем для избранных.
 
Оказалось, что парусный спорт нужен Петербургу, но не для спорта. Журналисты выяснили, что в «Горской» под прикрытием яхт-клуба может появиться «Клуб-19», над въездом в который будет красоваться слоган «Равные среди первых». Территорию бывшей промзоны могут превратить в закрытый элитный объект для петербургских чиновников со стоянкой для лодок, катеров и собственным гольф-клубом.

Перенос яхт-клуба из «Геркулеса» в «Горскую» уже поддержал ПАО «Газпром», а самим проектом занимается Павел Белов — зять нынешнего губернатора Петербурга, входящий в совет директоров одной из дочерних компаний госкоропрации. Не исключено, что предпочтения главы Северной столицы Александра Беглова и его подчиненных могли слиться с интересами частных лиц.
 
Ранее СМИ сообщали об интересе петербургских властей к яхт-клубам на Петровской косе. Чиновники не могут оставить в покое эти территории и порой представляют проекты, которые слабо связаны с парусным спортом.

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