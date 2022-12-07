  • 7 Декабрь 2022
USD 07.12.2022 62.9103 +0.7254
USD ММВБ 15:32 62.8298  
EUR 07.12.2022 66.1087 +0.5882
EUR ММВБ 15:32 66.0108  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Осквернители истории: на Малую Дорогу жизни в Лисьем Носу вывалили мусор

Автор:


© Фото: скриншот поста в группе "Лисий Нос - официальная группа поселка" в соцсети "Вконтакте"

Темы дня

Жители Лисьего Носа пожаловались на очередную стихийную свалку. Злоумышленники оставили строительные отходы на участке, где в годы Великой Отечественной войны проходила так называемая Малая Дорога жизни.
 
Неравнодушные граждане сообщили о появлении стихийной свалки в районе старинной метеостанции (Морской проспект, поселок Лисий Нос). Эти места имеют славную историю. В 40-х здесь появилась Малая Дорога жизни – сеть дорог, по которым перебрасывали провизию и войска, а также эвакуировали жителей осажденного Ленинграда. По железной дороге грузы прибывали в Сестрорецк, оттуда – в Лисий Нос и далее в Горскую. От причала грузы шли кораблями до Кронштадта и Ораниенбаума. В зимнее время были организованы ледовые переправы.
 
В декабре прошлого года исполнилось 80 лет с момента, когда на лед Финского залива в сторону Лисьего Носа вышла первая автоколонна. Дорога спасла немало жизней, а также имела огромное значение для снятия блокады. Именно по ней зимой 1943 года были тайно переброшены войска, которые позднее нанесли удар по врагу. Однако в июне 1944 года дорога прекратила существование. Сегодня о ней напоминают монументы в Кронштадте и Лисьем Носу, а также небольшой участок грунтовки на месте бывших железнодорожных путей.
 
В то время как местные жители стараются сохранить народную память, какие-то вандалы погребают ее под слоем мусора. Очевидцы сообщают, что это происходит уже не в первый раз. В комментариях предлагают решения: установить шлагбаум или скрытые камеры. Однако надежда на эффективность таких мер невелика.
 
«К сожалению, сколько не убирай, все равно привезут», – сетуют пользователи.
 
Примечательно, что в 2020 году был анонсирован проект благоустройства «Малой дороге жизни – большая перспектива». Он предполагал создание пешеходных дорожек от памятника на Центральной площади до самого пирса, с которого в годы ВОВ производилась перегрузка на суда до Кронштадта. Задумывалось и обустройство зон отдыха, стендов с информацией. Для этого предполагалось привлечение бизнеса. Инициативу поддержали жители района, Комитет по туризму, Совет ветеранов Лисьего Носа и Государственный музей обороны и блокады Ленинграда. Однако до реализации дело не дошло.
 
Между тем именно благоустройство эксперты считают эффективным способом борьбы с запустением и стихийными свалками. Оно могло бы решить проблему не только Лисьего Носа, но и промзоны Горская, также страдающей от мусора. Раньше здесь располагалась строительная площадка Комплекса защитных сооружений от наводнений, но с момента сдачи Дамбы площадка по назначению не используется. На ее территории нет ни исторических объектов, ни ценных биоценозов.
 
При этом у территории есть потенциал развития за счет выхода к набережной и близости КАД. Уже несколько лет власти Петербурга размышляют о более эффективном использовании «Горской». В прошлом году город заключил соглашение с инвестором. Компания «Мегалайн» собиралась вложить 60 млрд рублей в ревитализацию, в рамках проекта «Горскую» превратили бы в место для работы и промышленного туризма. Тут должны были построить IT-деревню, востребованные у среднего и малого бизнеса склады light industrial, а также музей, общественные пространства и другое.
 
Инициатива инвестора также получила одобрение на высоком уровне: ее поддерживала федеральная структура «Агентство стратегических инициатив» и счел интересным президент Владимир Путин. Однако в день, когда «Мегалайн» презентовал архитектурный проект «Горская гавань», отобранный в ходе международного конкурса, в Смольном изменили решение. В текущем году соглашение подписали уже с другим инвестором, в задачи которого входит обустройство развлекательной зоны с яхт-клубом. Правда, о новом проекте и о сроках его реализации до сих пор ничего не известно. А значит, решение проблем захламления территории Горской отодвинуто на неопределенное время.
 
Пока жители Лисьего Носа пишут обращения в администрацию района, но свалки вырастают снова и снова. На заброшенную Горскую внимание и вовсе обращают, когда мусорная проблема там выливается в прямую угрозу. В марте на побережье обнаружили нефтеразлив, топливо вытекало из брошенного на зимовку катера. А в июне зафиксировали возгорание свалки из отработанных покрышек. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram