Осквернители истории: на Малую Дорогу жизни в Лисьем Носу вывалили мусор
© Фото: скриншот поста в группе "Лисий Нос - официальная группа поселка" в соцсети "Вконтакте"
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- Комитет по тарифам Петербурга запустил специальный чат-бот для напоминания о тарифах на коммунальные услуги
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- Фонтанку и канал Грибоедова исключат из перечня водных путей Петербурга и передадут в федеральное ведение
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