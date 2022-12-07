Осквернители истории: на Малую Дорогу жизни в Лисьем Носу вывалили мусор

Жители Лисьего Носа пожаловались на очередную стихийную свалку. Злоумышленники оставили строительные отходы на участке, где в годы Великой Отечественной войны проходила так называемая Малая Дорога жизни.

Неравнодушные граждане сообщили о появлении стихийной свалки в районе старинной метеостанции (Морской проспект, поселок Лисий Нос). Эти места имеют славную историю. В 40-х здесь появилась Малая Дорога жизни – сеть дорог, по которым перебрасывали провизию и войска, а также эвакуировали жителей осажденного Ленинграда. По железной дороге грузы прибывали в Сестрорецк, оттуда – в Лисий Нос и далее в Горскую. От причала грузы шли кораблями до Кронштадта и Ораниенбаума. В зимнее время были организованы ледовые переправы.

В декабре прошлого года исполнилось 80 лет с момента, когда на лед Финского залива в сторону Лисьего Носа вышла первая автоколонна. Дорога спасла немало жизней, а также имела огромное значение для снятия блокады. Именно по ней зимой 1943 года были тайно переброшены войска, которые позднее нанесли удар по врагу. Однако в июне 1944 года дорога прекратила существование. Сегодня о ней напоминают монументы в Кронштадте и Лисьем Носу, а также небольшой участок грунтовки на месте бывших железнодорожных путей.

В то время как местные жители стараются сохранить народную память, какие-то вандалы погребают ее под слоем мусора. Очевидцы сообщают, что это происходит уже не в первый раз. В комментариях предлагают решения: установить шлагбаум или скрытые камеры. Однако надежда на эффективность таких мер невелика.

«К сожалению, сколько не убирай, все равно привезут», – сетуют пользователи.

Примечательно, что в 2020 году был анонсирован проект благоустройства «Малой дороге жизни – большая перспектива». Он предполагал создание пешеходных дорожек от памятника на Центральной площади до самого пирса, с которого в годы ВОВ производилась перегрузка на суда до Кронштадта. Задумывалось и обустройство зон отдыха, стендов с информацией. Для этого предполагалось привлечение бизнеса. Инициативу поддержали жители района, Комитет по туризму, Совет ветеранов Лисьего Носа и Государственный музей обороны и блокады Ленинграда. Однако до реализации дело не дошло.

Между тем именно благоустройство эксперты считают эффективным способом борьбы с запустением и стихийными свалками. Оно могло бы решить проблему не только Лисьего Носа, но и промзоны Горская, также страдающей от мусора. Раньше здесь располагалась строительная площадка Комплекса защитных сооружений от наводнений, но с момента сдачи Дамбы площадка по назначению не используется. На ее территории нет ни исторических объектов, ни ценных биоценозов.

При этом у территории есть потенциал развития за счет выхода к набережной и близости КАД. Уже несколько лет власти Петербурга размышляют о более эффективном использовании «Горской». В прошлом году город заключил соглашение с инвестором. Компания «Мегалайн» собиралась вложить 60 млрд рублей в ревитализацию, в рамках проекта «Горскую» превратили бы в место для работы и промышленного туризма. Тут должны были построить IT-деревню, востребованные у среднего и малого бизнеса склады light industrial, а также музей, общественные пространства и другое.

Инициатива инвестора также получила одобрение на высоком уровне: ее поддерживала федеральная структура «Агентство стратегических инициатив» и счел интересным президент Владимир Путин. Однако в день, когда «Мегалайн» презентовал архитектурный проект «Горская гавань», отобранный в ходе международного конкурса, в Смольном изменили решение. В текущем году соглашение подписали уже с другим инвестором, в задачи которого входит обустройство развлекательной зоны с яхт-клубом. Правда, о новом проекте и о сроках его реализации до сих пор ничего не известно. А значит, решение проблем захламления территории Горской отодвинуто на неопределенное время.