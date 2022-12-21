В Москве – перебор, в Петербурге – дефицит. Бизнес нуждается в площадках Light industrial

В России за последние десять лет число индустриальных парков выросло почти в пять раз. По мнению аналитиков, в дальнейшем их будет становиться больше, ведь страна взяла курс на достижение технологического суверенитета. Сейчас таких парков в России насчитывается более трех сотен, и 66 из них приходится на Московскую область.

Согласно исследованиям, особым спросом в них пользуется формат light industrial – это небольшие помещения, которые можно использовать не только для производства, но и как склад, и даже устроить там магазин или точку выдачи товаров. Такие помещения обычно имеют площадь от 200 кв. м до 5 тысяч кв. м и популярны у малого и среднего бизнеса. К тому же, они полностью обеспечены инфраструктурой, что сокращает бизнесу расходы.

«Как правило, это небольшие промышленные боксы, со всей подведенной инфраструктурой — электричеством, водой, интернетом. Приобретая такой бокс, инвестору, по сути, остается лишь привезти свое оборудование, включить его в розетку и начать производство. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Light Industrial подходят для размещения производства и складирования металлоконструкций, одежды, продуктов питания, фармпрепаратов и других. Сегодня в Московской области можно подобрать площадку практически для любого проекта, взять ее в аренду или купить с помощью промышленной ипотеки. Причем, в том, что касается складов – предложение даже превысило спрос. Так, по данным аналитиков NF Group , в первом полугодии было введено 773 тысячи кв. м качественной складской недвижимости, что в 2,8 раза превысило аналогичный показатель 2021 года. При этом объем сделок по ней снизился на 54%.

Обратная ситуация в Петербурге и Ленобласти. В Северной столице в первом полугодии рынок снизил высокие темпы роста, заданные в 2021 году. В эксплуатацию ввели три объекта площадью 64,3 тысячи кв. м, что сопоставимо с уровнем аналогичного периода прошлого года. Но суммарный объем сделок вырос на 68 тысяч кв. м. Причем, основную их долю составили сделки по небольшим площадям до 10 тысяч кв. м, что говорит о потребности бизнеса в light Industrial. Ситуация дефицита предложения приводит к росту ставок аренды.

«Сохранение дефицита качественного предложения и стремительное развитие онлайн-ретейла выражалось в значительном превышении спроса над предложением и, как следствие, увеличении запрашиваемых ставок аренды. Средневзвешенная запрашиваемая арендная ставка в складских комплексах класса В установилась на уровне 5 200 руб./м²/год», — говорится в отчете компании.

При этом участники рынка, которые бы хотели и могли строить больше складов, в особенности, популярных форматов, утверждают, что с реализацией проекта возникают сложности.

«Мы поймали формат, который подходит для современной сборки, конструирования, мелкосерийного производства. Он мне кажется интересным, но, к сожалению, есть проблемы при реализации таких проектов. Первичная – получение земельных участков. Далее: строим мы 7–8 месяцев, остальное время уговариваем подключить нас к воде. Если поддержки от властей не будет, такая ситуация сохранится. Наш формат мы продвигаем в Москве. Там, кстати, девелоперов жилой недвижимости заставляют строить рабочие места. И это здорово. На Западе, в Швейцарии, в Испании, я вижу взрывной рост объектов light industrial», — https://nsp.ru/34933-buma-ne-slucilos-eksperty-obsuzdayut-perspektivy-razvitiya-industrialnyx-i-texnoparkov-na-territorii-peterburga-i-lenoblasti президент и владелец ГК «Первый базис» Феликс Зборовский.